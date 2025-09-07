Taranto, spaccio in centro: arrestato 70enne, denunciato complice

Operazione antidroga in pieno centro a Taranto da parte della Polizia, che ha arrestato un 70enne pregiudicato e denunciato in stato di libertà un 58enne, entrambi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile, da alcuni giorni sulle tracce del 70enne già noto per reati legati alla droga, lo hanno sorpreso nei pressi di una sala scommesse mentre aveva brevi incontri con giovani consumatori, scambiando involucri in cambio di denaro. Per evitare controlli, l’uomo avrebbe affidato al complice il denaro incassato.

La perquisizione ha portato al sequestro di una piccola quantità di hashish e 55 euro in contanti al 70enne, mentre nel portafoglio del 58enne sono stati trovati oltre 500 euro. Nei pressi di un’auto in sosta gli agenti hanno recuperato ulteriori 35 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 15 grammi di droga, materiale per il confezionamento e un quaderno con cifre e nomi di clienti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato l’attività di spaccio e lo scambio di denaro tra i due. Al termine delle operazioni, il 70enne è stato arrestato mentre il complice è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author