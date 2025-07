Taranto, spaccio e movida: maxi operazione carabinieri nel weekend

Un’operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nel fine settimana dai carabinieri di Taranto, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza durante le serate estive e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da giovani e nei luoghi della movida.

Durante i controlli, a Leporano, i militari hanno arrestato un uomo di circa trent’anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’abitazione del soggetto, individuata come possibile deposito di droga, è stata perquisita: al suo interno sono stati trovati circa dieci chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno, oltre a materiale per il confezionamento e circa duemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati in attesa delle analisi, mentre l’uomo è stato trasferito nel carcere di Taranto su disposizione dell’autorità giudiziaria.

I servizi di controllo sono stati intensificati anche lungo le arterie stradali principali, con numerose pattuglie attive nelle ore serali e notturne. In totale, sono state identificate oltre 100 persone e controllati altrettanti veicoli. Quattro le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso delle attività, i militari hanno denunciato cinque persone: due per evasione dagli arresti domiciliari, due per furto di energia elettrica e una per guida in stato di ebbrezza. Un altro soggetto è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti. Sequestrate anche alcune dosi di eroina e cocaina.

