TARANTO – Presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico “eroina”. Dovrà difendersi da questa accusa, tutta come sempre da dimostrare, un 27enne tarantino trovato in possesso di un panetto di eroina del peso di circa 500 grammi, imballato con nastro adesivo marrone, ed altri 150 grammi sempre della stessa sostanza contenuta in un involucro di plastica termosaldata.

Da qualche settimana i Falchi della Squadra Mobile erano impegnati in mirati servizi antidroga al Quartiere Tamburi, all’interno delle cosiddette “case Parcheggio” che già in passato erano state teatro di piazze di spaccio.

Il giovane è stato arrestato.