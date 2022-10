Durante i consueti servizi di controllo per contrastare lo spaccio di droga, i Falchi della squadra mobile di Taranto hanno notato un insolito via vai nei pressi di uno stabile del centro. Così, hanno organizzato servizi di osservazione riuscendo a individuare l’abitazione dove si recavano i giovani. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo e una volta davanti all’appartamento sono stati accolti da una donna di 23 anni con in braccio un bimbo di pochi mesi. Alla vista dei poliziotti, ha specificato che il compagno non era in casa, ma ha consegnato agli agenti un involucro con 20 dosi di cocaina, prelevato da un balcone esterno.

Sul tavolo della cucina, i falchi hanno trovato 85 euro in banconote stropicciate, probabile provento dello spaccio, e un involucro in cellophane con dell’hashish, per un peso di grammi 2,2.

Contatto telefonicamente, il compagno della 23enne ha raggiunto l’abitazione riferendo di essere l’unico responsabile dell’attività di spaccio e che solo per quel giorno aveva chiesto alla donna di svolgere l’attività. Dal momento che era visibilmente agitato, i poliziotti hanno deciso per una perquisizione più approfondita del pianerottolo e della rampa di scale in uso esclusivo alla coppia. Ad attirare l’attenzione i segni di usura di una parete del pianerottolo, probabilmente per l’utilizzo di una scala. Gli agenti hanno raggiunto una cassetta di derivazione, posizionata a circa 2 metri di altezza, all’interno della quale sono state trovate 45 dosi di stupefacente dal peso di quasi 16 grammi, circa 108 grammi di cocaina allo stato puro e un bilancino elettronico di precisione.

Il materiale è stato sequestrato, la coppia arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. La donna è stata posta ai domiciliari nella propria abitazione, l’uomo è stato portato nel carcere di Taranto.