Taranto: Spaccio di droga, arrestato 34enne

I Carabinieri di Taranto nord hanno arrestato un 34enne tarantino per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti dell’uomo riuscendo a individuare il luogo dove nascondeva la droga, suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Nella serata di martedì 29 novembre, i militari hanno bloccato il giovane nel momento in cui avrebbe dovuto recuperare eroina e cocaina, riposte in contenitori di plastica. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche denaro in contante, presunto provento dell’attività illecita. Il 34enne è stato condotto in carcere.