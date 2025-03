Taranto, spaccio di droga: arrestati madre e figlio

Blitz della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove una donna di 50 anni e un giovane poco più che ventenne sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo in via Parini, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un insolito andirivieni di giovani, molti dei quali già conosciuti come tossicodipendenti. Dopo un’attenta osservazione, gli agenti hanno individuato un appartamento al piano terra come possibile base per l’attività di spaccio.

La perquisizione

Approfittando del rientro della donna nell’abitazione, i poliziotti hanno fatto irruzione, sorprendendo i due sospettati. All’interno dell’appartamento sono stati trovati tre grammi di cocaina, altrettanti di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il maxi sequestro

Nel prosieguo della perquisizione, nella stanza da letto del giovane, gli agenti hanno rinvenuto un secchio contenente 17 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,5 chili, un riscaldatore elettronico e appunti riconducibili all’attività di spaccio. Sul terrazzo sono stati infine recuperati altri 150 grammi di hashish. I due, al termine degli accertamenti, sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author