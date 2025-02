Taranto, spaccia protetto da una grata: 25enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne pregiudicato, sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, che da tempo monitoravano il giovane, ritenendo che avesse ripreso la sua attività illecita con nuove precauzioni per evitare controlli.

Secondo quanto emerso, il sospettato avrebbe ceduto la droga direttamente dalla propria abitazione, protetto da una massiccia grata in ferro che impediva l’accesso all’ingresso, rendendo difficoltosi eventuali interventi delle forze dell’ordine. In passato, questa barriera avrebbe ostacolato diverse operazioni di polizia, consentendo al giovane di disfarsi delle sostanze stupefacenti gettandole nel water.

Le indagini hanno inoltre rivelato che il 25enne nascondeva la droga nel vano scala accanto alla sua abitazione, presumibilmente per eludere eventuali responsabilità dirette in caso di perquisizione.

Dopo una fase di osservazione, gli agenti lo hanno rintracciato in una via vicina mentre rientrava a casa. Alla vista dei poliziotti, avrebbe mostrato segni di nervosismo e tentato di opporsi al controllo. Nel suo borsello sono stati trovati circa 700 euro in contanti, un cellulare e un mazzo di chiavi della sua abitazione.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare materiali per il confezionamento della droga, un barattolo con tracce di hashish e un foglio manoscritto ritenuto collegato all’attività di spaccio. Nel vano scala, nascosto dietro mattoni e carta di giornale, sono stati trovati 55 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, un caricatore privo di munizioni e 30 cartucce calibro 22.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale locale. L’autorità giudiziaria è stata informata e proseguirà con le indagini.

Si ricorda che, per l’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

