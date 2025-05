Taranto, spaccia nonostante i domiciliari: 23enne in carcere

Nuovo arresto per un 23enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con varie sostanze stupefacenti nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dalla sezione Falchi della Squadra Mobile, che da tempo tenevano il giovane sotto osservazione.

L’uomo, già arrestato lo scorso 27 gennaio per un episodio analogo, era sospettato di aver ripreso un’intensa attività di spaccio direttamente dal proprio domicilio. Gli investigatori avevano notato un continuo via vai di persone nel condominio in cui viveva: soggetti che entravano a tutte le ore, restavano nell’edificio per pochi minuti e poi si allontanavano rapidamente.

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato due involucri contenenti cocaina per un totale di circa 17 grammi, tre confezioni di hashish per un peso complessivo di 74 grammi e cinque dosi di marijuana pari a circa 5 grammi. Nella stessa operazione sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione con residui di stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi, 125 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, due telefoni cellulari e un biglietto con annotazioni e cifre sospette.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e, dopo la trasmissione del fascicolo all’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito presso il carcere “Carmelo Magli” di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author