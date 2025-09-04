Taranto, Souare: “Bravo il mister nel leggere la partita e cambiare modulo”

Il suo gol ha consentito al Taranto di ottenere i tre punti nel primo match stagionale contro il Nuova Spinazzola. L’impatto di Talla Souare con la maglia rossoblu, dunque, è stato importante: “Bisogna fare i complimenti a tutta la squadra”, ha dichiarato l’esterno ai microfoni di Antenna Sud: “Siamo partiti un po’ male ma poi abbiamo guadagnato campo. L’ingresso di Russo ci ha dato una mano e dopo è arrivato il gol. Il mister è stato bravo a leggere la gara e cambiare modulo. Ci dispiace per l’assenza dei tifosi, spero che domenica siano in tanti”
