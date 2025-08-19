Taranto, sospeso circolo privato: “È un covo di pregiudicati”

A Taranto sono scattati nuovi controlli della Divisione di Polizia Amministrativa su circoli privati ed esercizi pubblici. Le verifiche hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività di un club. gli agenti hanno notificato al legale rappresentante di un circolo in via Cesare Battisti il decreto di sospensione per 8 giorni, firmato dal questore Michele Davide Sinigaglia.

Durante i controlli sono state identificate numerose persone con precedenti penali per reati quali furto, ricettazione, rapina, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo la Questura, la costante presenza di tali soggetti costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In caso di recidiva, potrebbe essere revocata in via definitiva la licenza.

