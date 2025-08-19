19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Taranto, sospeso circolo privato: “È un covo di pregiudicati”

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
centered image

A Taranto sono scattati nuovi controlli della Divisione di Polizia Amministrativa su circoli privati ed esercizi pubblici. Le verifiche hanno portato alla sospensione temporanea dell’attività di un club. gli agenti hanno notificato al legale rappresentante di un circolo in via Cesare Battisti il decreto di sospensione per 8 giorni, firmato dal questore Michele Davide Sinigaglia.

Durante i controlli sono state identificate numerose persone con precedenti penali per reati quali furto, ricettazione, rapina, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo la Questura, la costante presenza di tali soggetti costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In caso di recidiva, potrebbe essere revocata in via definitiva la licenza.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, cibo conservato male: sanzioni per titolare paninoteca

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, violento scontro tra due auto in via Medaglie d’Oro

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Taranto accende il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026

18 Agosto 2025 Massimo Todaro

Martina Franca: successo per la seconda edizione di “Compà”

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Tassa di soggiorno: a Martina Franca aumentano le tariffe

18 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Melfi, Stellantis: il 25 agosto riparte la produzione

19 Agosto 2025 Francesco Cutro

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Corato, ufficiale il ritorno dell’attaccante Savino Leonetti

19 Agosto 2025 Massimo Todaro

Speciale Calciomercato – Puntata del 18 agosto 2025

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello