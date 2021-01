Taranto | Sospese le attività degli asili nido e della scuola dell’infanzia

Oggi le prime due ordinanze del 2021 emesse dal Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, sono legate all’emergenza Covid. Riguardano la sospensione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia conunali del territorio urbano del capoluogo ionico.

Ecco il testo della prima ordinanza che riguarda gli asili nido

Oggetto: misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid 19 — Sospensione delle attività degli Asili Nido Comunali.

IL SINDACO

Premesso che:

Al fine di contenere il diffondersi del contagio COVID 19 ancora persistente sul Territorio Regionale, con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 01 del 05 gennaio 2021, è stata stabilita – con decorrenza 7/15 gennaio 2021 – per le istituzioni scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) l’adozione in forme flessibile dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata, con decorrenza 7 gennaio — 15 gennaio 2021;

Considerato che:

Visto l’andamento della situazione epidemiologica correlata al Covid 19 sul Territorio Comunale e preso atto delle motivazioni riportate nell’Ordinanza Regionale di cui innanzi, si ritiene opportuno quanto necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell’epidemia in linea con l’Ordinanza Regionale medesima, sospendendo le attività degli Asili Nido Comunali di Taranto dal 08.01.2021 al 15.01.2021;

Ritenuto di dove provvedere a tutela della pubblica e privata incolumità; Attesa l’emergenza sanitaria in atto;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 01 del 05.01.2021; Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate, di sospendere le attività degli Asili Nido Comunali dal 08.01.2021 al 15.01.2021.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

DISPONE

Che. la presente ordinanza venga notificata:

Al Dipartimento di Prevenzione della ASL

Ala Direzione del Dipartimento Promozione della Salute — Regione Puglia

Al Prefetto di Taranto

Al Questore di Taranto

Al Presidente della Regione Puglia

All’Assessore alla Pubblica Istruzione

Al Dirigente della Direzione Pubblica Istruzione

Al Dirigente dei Lavori Pubblici – Patr)monio

Al.Dirigente della Polizia Locale di Taranto

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Taranto.

Taranto, lì 07012021

Analoga ordinanza sospende le attività della scuola dell’infanzia.