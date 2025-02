Taranto, sospeso ristorante cinese per gravi carenze igieniche

Continuano i controlli della Polizia di Stato sugli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e amministrative nel settore della ristorazione.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Amministrativa, in collaborazione con il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl di Taranto e il Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale, hanno effettuato un’ispezione in un ristorante cinese situato nel quartiere Borgo.

Durante il controllo, sarebbero emerse gravi carenze igienico-sanitarie negli ambienti e nelle attrezzature. Inoltre, sono stati rinvenuti circa 150 kg di alimenti – sia di origine animale che vegetale – in cattivo stato di conservazione, privi di documentazione sulla tracciabilità, congelati in modo improprio e stoccati in celle frigorifere in condizioni igieniche precarie.

A seguito delle irregolarità riscontrate, il titolare del locale è stato sanzionato con una multa di 4mila euro, mentre il direttore del S.I.A.N. ha disposto l’immediata sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Sempre nel quartiere Borgo, la Polizia ha notificato al presidente di un circolo privato il provvedimento di cessazione dell’attività, emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia. Il provvedimento è stato adottato a seguito del sequestro di sette slot machine non collegate alla rete dell’Agenzia delle Entrate e della presenza abituale di persone con precedenti penali, situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author