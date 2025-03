Taranto, sorpreso con oltre 100 grammi di cocaina in pietra: arrestato 22enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne tarantino sorpreso in possesso di oltre 100 grammi di cocaina in pietra, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è frutto della costante attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, che da giorni monitoravano il giovane, residente in Città Vecchia, il quale ogni sera, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, si spostava tra la sua abitazione e il quartiere Paolo VI, presumibilmente per trasportare stupefacenti.

Dopo un’attenta osservazione dei suoi movimenti, gli agenti hanno deciso di intervenire, fermandolo in via Napoli, subito dopo il Ponte di Pietra. La perquisizione ha confermato i sospetti: nella tasca del giubbotto del 22enne è stato trovato un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina, per un valore economico significativo.

Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author