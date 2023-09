Taranto: sorpreso a rubare in ex Ilva, arrestato operaio

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato un uomo di 40 anni, operaio dell’indotto ex Ilva e originario di Mesagne, con l’accusa di aver rubato una grossa valvola idraulica all’interno dello stabilimento siderurgico durante il proprio turno di lavoro. Il pezzo di ricambio, dal valore di circa 1.500 euro, viene normalmente utilizzato durante le manutenzioni dell’impianto antincendio della struttura. Dopo aver nascosto la valvola in uno zaino, si è allontanato per raggiungere la sua auto nel parcheggio. Qui è stato bloccato, perquisito e trovato in possesso dell’oggetto sottratto poco prima da un magazzino. Il 40enne, su disposizione del pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

