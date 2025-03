Taranto, il Ministro Abodi in visita ai cantieri delle nuove strutture sportive

TARANTO – Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è tornato a Taranto per un sopralluogo sui principali cantieri delle nuove strutture sportive che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo 2026 nel capoluogo ionico. Accompagnanto dal Commissario di Governo Massimo Ferrarese ha visitato il cantiere del novo Iacovone, poi si è recato a Crispiano per la prima pietra del centro di tiro con l’arco e ritorno a Taranto per un sopralluogo sul cantiere dello “Stadio del Nuoto” infine la riunione del comitato organizzatore.

“Ci saranno tanti contenuti per un evento che non è soltanto sportivo, è molto di più. Stiamo costruendo un palinsesto di opportunità per i Giochi delMediterraneo Taranto 2026 che apre alla diplomazia dello sport, alla geopolitica, alle politiche giovanili, allo sviluppo del territorio”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della sua visita allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, oggetto di un imponente opera di ristrutturazione. La visita del Ministro Abodi ha visto la presenza dalla commissaria prefettizia del Comune di Taranto Giuliana Perrotta, dal deputato Dario Iaia e dal consigliere regionale Renato Perrini di Fratelli d’Italia.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author