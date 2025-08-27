Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

Il Taranto ha messo gli occhi su Eric Biasiol, difensore classe 1997 del Desenzano. Il difensore centrale croato, classe 1997, nato a Rijeka, Eric si forma nel florido settore giovanile dell’HNK Rijeka, giocando anche un’edizione del Torneo di Viareggio. Nel 2017 il passaggio in Italia, per qualche stagione tra i dilettanti con le maglie di Torviscosa, Montegiorgio, Forlì e Giugliano. Dopo la vittoria del campionato con la squadra campana, dal 2022 il salto tra i professionisti, prima sempre in maglia gialloblu con cui colleziona 31 presenze, e poi con la maglia lucana del Picerno con 16 presenze tra campionato e coppa nella stagione 23/24. Il Taranto sta provando a convincerlo a scendere di categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author