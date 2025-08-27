27 Agosto 2025

Taranto, sondaggio per Eric Biasiol

Fabrizio Caianiello 27 Agosto 2025
Il Taranto ha messo gli occhi su Eric Biasiol, difensore classe 1997 del Desenzano. Il difensore centrale croato, classe 1997, nato a Rijeka, Eric si forma nel florido settore giovanile dell’HNK Rijeka,  giocando anche un’edizione del Torneo di Viareggio. Nel 2017 il passaggio in Italia, per qualche stagione tra i dilettanti con le maglie di Torviscosa, Montegiorgio, Forlì e Giugliano. Dopo la vittoria del campionato con la squadra campana, dal 2022 il salto tra i professionisti, prima sempre in maglia gialloblu con cui colleziona 31 presenze, e poi con la maglia lucana del Picerno con 16 presenze tra campionato e coppa nella stagione 23/24. Il Taranto sta provando a convincerlo a scendere di categoria.

