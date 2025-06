Taranto, Socialismo XXI Puglia e Jonico sostiene Bitetti al ballottaggio

Socialismo XXI Puglia e Jonico esprime il proprio sostegno alla candidatura di Piero Bitetti a sindaco di Taranto, ringraziando i sindaci jonici del Movimento 5 Stelle per l’appoggio già manifestato.

“Come socialisti del Socialismo XXI condividiamo temi comuni che ci uniscono: dal sostegno al reddito ai diritti civili, dalla tutela delle fasce più deboli ai referendum sui lavoratori, per ripristinare pienamente i diritti e la dignità di tutti”, sottolinea Salvatore Mattia, a nome del movimento jonico e pugliese.

Mattia rivolge inoltre un apprezzamento personale alla candidata Angolano per il risultato conseguito: “Sa bene che ho fatto di tutto per non creare divisioni. Oggi sono soddisfatto perché a Taranto, e non solo, dobbiamo avviare un percorso di collaborazione. È l’unica strada possibile per costruire un centrosinistra unito e ripulito”.

Confermata dunque la piena adesione al progetto guidato da Bitetti in vista del ballottaggio: “Sono convinto che insieme siamo più forti del centrodestra. L’8 e il 9 giugno invitiamo tutti i cittadini a votare Piero Bitetti, sindaco di Taranto e di tutto il nostro territorio”, conclude Mattia.

