Taranto, sit-in lavoratori asili nido contro silenzio del Comune

Lunedì 28 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, si svolgerà a Taranto un sit-in di protesta organizzato dai lavoratori degli asili nido comunali, sotto la sede del Comune a Palazzo di Città. L’iniziativa è promossa dalla Funzione Pubblica CGIL e coinvolgerà circa 20 tra educatrici e addetti alla ristorazione.

La protesta nasce in risposta al silenzio dell’amministrazione comunale sulle sorti dell’appalto relativo al servizio di supporto educativo negli asili nido, ormai prossimo alla scadenza. Nonostante due richieste ufficiali di incontro, presentate rispettivamente il 2 e il 9 aprile 2025, non sono arrivate risposte concrete, generando forte preoccupazione tra i dipendenti.

Durante il sit-in, le lavoratrici e i rappresentanti sindacali chiederanno chiarimenti in merito alla possibile proroga dei contratti, la conferma delle attuali condizioni lavorative e indicazioni certe sui tempi di formalizzazione delle decisioni relative all’appalto.

“La continuità del servizio educativo e la serenità delle lavoratrici non possono essere lasciate in balìa del silenzio amministrativo” dichiarano Alessio D’Alberto e Cosimo Sardelli, rispettivamente Segretario Provinciale e Segretario Generale della FP CGIL Taranto. “Non si tratta di scelte straordinarie, ma di ordinaria amministrazione che richiedono decisioni immediate e responsabili”.

La FP CGIL rivolge un invito alla cittadinanza e ai media a partecipare alla manifestazione, sostenendo una protesta che punta a difendere la dignità del lavoro e la tutela di un servizio educativo fondamentale per la comunità.

