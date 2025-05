Taranto, sit-in di protesta contro Poste Italiane: “Solidarietà ad Assunta”

Mercoledì 28 maggio, lavoratori in piazza per manifestare contro un trasferimento giudicato “arbitrario e ingiusto. Un attacco ai diritti”

È previsto per mercoledì 28 maggio, alle 17:00, un sit-in di protesta sotto il palazzo di Poste Italiane, a Taranto, dove colleghi e lavoratori si ritroveranno per manifestare solidarietà ad Assunta, caposquadra del recapito recentemente trasferita nella sede di Massafra.

Secondo i promotori dell’iniziativa, il provvedimento sarebbe stato adottato “senza alcuna motivazione giustificata”, suscitando sconcerto tra i colleghi e alimentando il timore di provvedimenti simili in futuro.

“Un gesto arbitrario, ingiusto e inaccettabile”, si legge nella nota diffusa per promuovere la mobilitazione, che viene descritta come una reazione necessaria non solo a difesa della lavoratrice coinvolta, ma dell’intera comunità lavorativa.

L’invito è rivolto a tutti i dipendenti, affinché partecipino in maniera compatta e visibile alla protesta. “Difendere Assunta significa difendere ogni lavoratore. Se oggi tocca a lei, domani potrebbe toccare a chiunque di noi”, sottolineano i colleghi, convinti che solo l’unione possa rappresentare una vera forza di opposizione a decisioni ritenute lesive dei diritti e della dignità dei lavoratori.

