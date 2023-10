Taranto, sit-in da Usb e Fials: 17 pulitori ancora in attesa di assunzione

TARANTO – Giovedì 19 ottobre, sotto la direzione dell’ASL di Taranto, Usb e Fials Taranto indicono una manifestazione con sit in di protesta, dalle 9 alle 13.00, a sostegno dei 17 ausiliari idonei e in attesa di assunzione.

«Le 17 unità rappresentano solo una goccia nell’oceano, rispetto al reale fabbisogno registrato sul territorio ionico – fanno sapere le organizzazioni sindacali -, ragion per cui, vanno necessariamente aperte le assunzioni a scorrimento della graduatoria. Ciò è reso necessario perché continui ad essere garantito il servizio, dovendo fare i conti intanto con il piano ferie, i pensionamenti, i decessi, le limitazioni, le astensioni per maternità, ma anche sulla base dei nuovi servizi, dal 2015 ad oggi, e in ottica futura, dunque in previsione dell’avvio dell’ospedale San Cataldo, previsto nei prossimi mesi, ma anche per farsi trovare pronti nel caso in cui nell’ inverno che è alle porte, si dovesse ripresentare una nuova ondata di Covid».

