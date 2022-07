Leon Sipos, attaccante classe 2000, si allontana. Per convincerlo ad accettare la maglia rossoblu, il Taranto gli aveva proposto un contratto triennale e sperava di farlo firmare entro questo fine settimana. Ma le richieste economiche del calciatore sono cambiare, diventando troppo onerose per le casse del club. Il Taranto ha fatto sapere all’entrourage del calciatore che resta fermo sulle posizioni, non è disposto a fare aste. Così, il diesse Nicola Dionisio ha deciso di virare deciso su Andrea Cocco, classe 1986, nell’ultima stagione al Seregno, dove ha collezionato 10 reti in 35 presenze. La figura di Cocco è maggiormente gradita per l’esperienza che si porta dietro. A 36 anni, potrebbe fare da chioccia ai giovani La Monica e Panattoni.