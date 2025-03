Taranto: sindacati denunciano carenza di personale e mezzi per i Vigili del Fuoco

L’incendio divampato l’8 febbraio in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via San Martino, nella zona nord di Castellaneta, ha messo in evidenza le difficoltà operative dei Vigili del Fuoco nel garantire soccorsi tempestivi ed efficaci. La causa principale sarebbe la carenza di personale e mezzi, una problematica che, secondo i rappresentanti sindacali del settore, mette a rischio l’efficienza del soccorso tecnico urgente in provincia di Taranto.

Nonostante l’impegno e il senso di sacrificio dimostrato dai Vigili del Fuoco, la situazione strutturale attuale non consentirebbe di offrire un servizio adeguato. La mancanza di risorse, unita alle lunghe distanze tra la sede centrale e i distaccamenti, rende complesso l’intervento in aree critiche del territorio.

Per affrontare l’emergenza, le sigle sindacali di categoria hanno inviato una richiesta di intervento alle autorità competenti, sollecitando provvedimenti immediati. Tra le misure proposte figurano:

L’assegnazione di un numero adeguato di automezzi al comando di Taranto

Il potenziamento del distaccamento di Castellaneta , con il passaggio da SD3 a SD4 e l’aggiunta di uomini e mezzi, inclusi un’autoscala e un’autobotte

, con il passaggio da SD3 a SD4 e l’aggiunta di uomini e mezzi, inclusi un’autoscala e un’autobotte Il rafforzamento del distaccamento di Manduria , rendendo operativi i servizi di supporto

, rendendo operativi i servizi di supporto Il miglioramento della dotazione del distaccamento Taranto Città per garantirne la piena efficienza operativa

Il documento è stato firmato da Gaetano La Corte della FP CGIL VVF Taranto, Claudio Carini della CONAPO VVF Taranto, Daniela Merico della FNS CISL VVF Taranto, Rocco Mortato della UIL PA VVF Taranto e Carlo Pepe, rappresentante dei Vigili del Fuoco.

I sindacati auspicano un intervento immediato da parte delle istituzioni, sottolineando come la sicurezza dei cittadini dipenda dalla capacità di risposta tempestiva ed efficace del sistema di soccorso.

