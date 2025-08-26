26 Agosto 2025

Taranto, Simeone: “Asili nido pubblici anche in futuro”

Leo Spalluto 26 Agosto 2025
TARANTO – Nessun dubbio sul futuro degli asili nido comunali di Taranto che resteranno sempre a carattere pubblico. Sul tema abbiamo intervistato l’assessore alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone.

 

