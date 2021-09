Taranto | Si stacca capitello, intervento dei Vigili

Traffico bloccato stamattina a Taranto nella parte iniziale di via Duca degli Abruzzi. La Polizia Locale ha infatti chiuso al traffico temporaneamente il tratto del primo isolato per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco: un capitello si è infatti staccato dal balcone di un abitazione al quarto piano rimanendo impigliato nella rete di protezione già messa in precedenza.

Gli abitanti dell’appartamento hanno subito allertato i vigili hanno proceduto a controllare il balcone e a metterlo “in sicurezza” per evitare nuovi crolli e possibili danni per i passanti.