Dopo l’ingaggio dell’attaccante Christian Tommasini, il club rossoblu potrebbe affondare il colpo per il portiere Francesco Forte (1991) ultime due stagioni ad Avellino e una carriera trascorsa in C con le maglie, tra le altre, di Maceratese, Aversa, Viterbese, Rende e Vigor Lamezia. Da parte sua il Taranto dovrà liberare uno slot per fare posto a questo eventuale nuovo elemento, nel buon fine della trattativa potrebbe avere un ruolo importante lo stesso Avelino che potrebbe contribuire a corrispondere parte dell’ingaggio in quanto l’estremo difensore non rientrerebbe più nei piani degli irpini.