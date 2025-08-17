Taranto, si lavora sul mercato: sondaggio per il difensore Brunetti

Il Taranto è al lavoro per costruire la nuova squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Un compito tutt’altro che semplice per il neo direttore sportivo Riccardo Di Bari, chiamato in tempi ristretti ad allestire una rosa competitiva capace di ambire alle posizioni di vertice.

Il nome nuovo finito sul taccuino del ds rossoblù è quello di Domenico Brunetti, difensore attualmente svincolato. Classe 1995, il 29enne vanta una carriera consolidata in Serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Gavorrano, nel Girone E di Serie D, collezionando 24 presenze.

Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Brunetti è un centrale difensivo possente, alto 195 centimetri, che potrebbe rappresentare una possibile idea di mercato per la retroguardia ionica. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’interesse per il centrale difensivo sia stato solo un semplice sondaggio o se si trasformerà in una reale trattativa.

