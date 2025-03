Taranto, si chiude un’era per uno storico bar cittadino

TARANTO – Dopo 62 anni si chiude un’era per lo storico Royal Bar in Viale virgilio a Taranto. Era il 7 luglio 1963 quando fu inaugurato da Emanuele e Angelo Giudetti. Da allora, per quasi un quarto di lustro, divenne in breve tempo un vero punto di riferimento per la città bimare, meta di tanti tarantini, elegante luogo di incontro per uomini d’affari e trampolino di lancio per tante storie d’amore e di vita. Poi il 7 ottobre del 1987, ci fu la prima ristrutturazione, il locale si adeguò alle esigenze del periodo cambiando gli arredi ma non la gestione, poi ancora un rinnovato look nel 2009, un periodo che segno’ una nuova svolta, con il passaggio di gestione alla seconda generazione, ovvero ai di Emanuele Giudetti: Nico, Tonio e Pino.

Oggi quelle saracinesche sono rimaste abbassate, 31 marzo 2025 un’altra data storica per il Royal Bar perché dopo oltre 60 anni cambierà gestione.

Le parole dei fratelli Giudetti

“Abbiamo trascorso una vita in questo bar, però ora è giunto un momento di passare la mano, il tempo passa ed ora alla soglia dei 70 anni all’anagrafe, non c’è più la forza per proseguire.” Nessuno dei figli dei fratelli Giudetti hanno potuto raccogliere il testimone perché già da tempo impegnati su altri fronti.

Abbiamo proseguito per affetto e sostenere la tradizione del Royal Bar.”

“Gli anni ‘70 rappresentano il momento forse di massimo splendore per il Royal Bar, sicuramente un periodo indelebile, raccontano i fratelli Giudetti, il Royal era frequentato da grandi personaggi del mondo dello spettacolo della politica e della società civile in generale, per anni punto di ritrovo, e per un lungo periodo anche dei giovani tarantini. Abbiamo visto sbocciare accordi politici, storie d’amore e tante iniziative che poi hanno scritto la storia della città. Una lunga storia che ora scrive la parola “fine”, poi si vedrà – concludono i Giudetti – se ci sarà un seguito con una nuova gestione, per un pezzo di Taranto al quale siamo legati a doppia mandata.”

Qui sotto il giorno dell’inaugurazione 7 luglio 1963



Qui sotto i fratelli Nico, Tonio e Pino Giudetti



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author