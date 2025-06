Taranto, si cercano in mare tre persone a bordo di un motoscafo

TARANTO – Sono ore di apprensione per tre persone disperse in mare da diverse ore al largo della costa ionica. I tre sono usciti in mare nella mattinata a bordo di un motoscafo cabinato di circa sette metri, di cui si sono perse le tracce pare da mezzogiorno. Da quel momento, nessuna comunicazione è più giunta a terra.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio poco prima delle 18 e immediatamente attivato le operazioni di soccorso da parte della Guardia Costiera di Taranto. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno dato il via alle ricerche con l’impiego della motovedetta CP 840, attualmente impegnata a perlustrare l’area di mare nei pressi dell’isola di San Pietro, una delle due isole che compongono l’arcipelago tarantino situato al largo di Capo San Vito.

L’assenza di segnali e contatti preoccupa le autorità, che stanno lavorando senza sosta per localizzare il natante e le persone a bordo, tra queste c’è anche un uomo diabetico.

La battuta di ricerca è supportata anche dagli uomini della Capitaneria di Porto di Gallipoli, mentre dall’alto c’è anche un elicottero. Impegnato nelle ricerche c’è anche un peschereccio.

L’area in cui si concentrano le ricerche è piuttosto ampia, ma le operazioni proseguono con determinazione, anche grazie al supporto di sistemi radar e comunicazioni radio.

Seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno ulteriori dettagli.

