Taranto, si aggrava il bilancio dell’incidente sulla SS 100. Cinque morti

Ancora sangue sulle strade del Tarantino, ennesima tragedia sulla Statale 200 Taranto-Bari.

E’ di cinque morti e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto a circa 500 metri dallo svincolo per Mottola nella serata di lunedì 27. Due auto, una Fiat Multipla e un minivan si sono scontrate all’altezza di una galleria.

Tra le vittime ci sono quattro militari dell’Esercito. Tre, i Graduati Aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, sono morti sul colpo e che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Uno di loro è poi deceduto per la gravità delle ferite riportate. I carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo scontro sarebbe stato frontale. I militari, erano appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e originari della provincia di Taranto, erano a bordo dell’auto dirigendosi verso il capoluogo jonico. L’altra vittima è il conducente del minivan, un uomo di 68 anni, Alessandro Barletta, che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell’Anas. Il traffico è stato a lungo bloccato in entrambe le direzioni e deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola.

I soccorritori si sono trovati davanti a una scena terribile. Alcuni corpi erano stati sbalzati sull’asfalto, altri erano incastrati tra le lamiere per cui si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: le loro condizioni sono considerate critiche.

Cordoglio per la scomparsa dei militari è stato espresso dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dal capo di stato maggiore dell’esercito Pietro Serino.

