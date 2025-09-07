Taranto, si a dissalatore e piano acqua Aqp

TARANTO – È stato approvato dalla regione il progetto per il dissalatore sul fiume Tara di Acquedotto Pugliese: trova così compimento il progetto Acqua per Taranto. Contrarie le associazioni ambientaliste. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: dissalatore Continue Reading Previous Bullismo e cyberbullismo, SIAP Taranto rilancia l’impegno nelle scuoleNext Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva potrebbe interessarti anche Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca 7 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro Taranto, in attesa delle mosse di Jindal e Bedrock per ex Ilva 7 Settembre 2025 Leo Spalluto Bullismo e cyberbullismo, SIAP Taranto rilancia l’impegno nelle scuole 7 Settembre 2025 Redazione Taranto 2026, Iaia: “Il Governo investe, M5S diffonde negatività” 7 Settembre 2025 Redazione Taranto, spaccio in centro: arrestato 70enne, denunciato complice 7 Settembre 2025 Dante Sebastio Battista (Lega): “Taranto si doti di mezzi propri per rifare le strade” 7 Settembre 2025 Redazione
