Taranto, sgombero: ricevuti in Comune e rimossi i blocchi

È stata ricevuta in Comune una delegazione del gruppo di cittadini che ha protestato nelle scorse ore bloccando le strade a Taranto. Si cercherà di raggiungere insieme una soluzione per le famiglie rimaste senza una casa. Dopo il crollo del cornicione del palazzo di via Giovan Giovine in cui vivono, avvenuto nei giorni scorsi, ieri sera si era proceduto allo sgombero. Le 23 famiglie, molte con bambini e alcune con fragilità, avevano protestato per la decisione scendendo in strada. Al momento, la circolazione stradale è tornata alla normalità.

