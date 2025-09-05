5 Settembre 2025

Lamine Jallow (foto Todaro/Antenna Sud)

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

Massimo Todaro 5 Settembre 2025
Il trasferimento di Lamine Jallow al Taranto si è bloccato: l’attaccante torna al Valmontone.

Il trasferimento di Lamine Jallow al Taranto non si è concretizzato. La società rossoblù ha comunicato che l’operazione si è interrotta per la mancata autorizzazione da parte della federazione. L’attaccante gambiano, che era pronto a vestire la maglia ionica, farà quindi ritorno al Valmontone, club a cui appartiene il suo cartellino. Una svolta inattesa che chiude in anticipo l’esperienza di Jallow al Taranto, mai realmente iniziata.

