Taranto sfida Milano-Cortina: più sport, più atleti, ma un decimo dei fondi

TARANTO – Più discipline, più atleti, ma molte meno risorse. A un anno dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nell’agosto 2026, emerge un evidente squilibrio tra i fondi stanziati per questa manifestazione e quelli destinati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

I dati parlano chiaro: Taranto ospiterà circa 4.000 atleti, ben 1.500 in più rispetto a Milano-Cortina, e saranno disputate oltre 30 discipline sportive, praticamente il doppio di quelle previste per le Olimpiadi del 2026. Eppure, le risorse economiche a disposizione sono nettamente inferiori.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, Milano-Cortina può contare su 945 milioni di euro, mentre per Taranto sono stati stanziati 275 milioni.

Il budget complessivo per l’organizzazione è pari a 1,7 miliardi di euro per le Olimpiadi, contro 77 milioni per i Giochi del Mediterraneo.

Sul piano dei contributi da parte di enti sportivi e istituzionali, come il CONI, le Regioni e altri organismi, la differenza è altrettanto netta: 500 milioni di euro per Milano-Cortina, solo 6 milioni per Taranto.

Ancora più marcata è la differenza negli investimenti infrastrutturali generali (trasporti, logistica, riqualificazioni urbane): 2,165 miliardi di euro per Milano-Cortina, nessuno stanziamento specifico per Taranto in questa voce.

A rendere il divario ancora più evidente è anche il fattore tempo: a Milano-Cortina i cantieri sono partiti nel 2019, mentre a Taranto solo nel 2024 e alcune opere sono ai primi passi esecutivi.

Nonostante ciò, i lavori nella città jonica procedono con determinazione. Si stanno costruendo numerosi impianti ex novo e la macchina organizzativa lavora per garantire un evento efficiente e di qualità. I Giochi del Mediterraneo rappresentano per Taranto un’importante occasione di visibilità internazionale e di sviluppo sportivo e urbano.

L’auspicio è che, al di là delle cifre, l’impegno messo in campo possa offrire una manifestazione all’altezza delle aspettative e che Taranto riesca a trasformare questa sfida in un’opportunità concreta per il territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author