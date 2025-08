Taranto, sfida a due per il nuovo club: in corsa Warren e Ladisa

Saranno David Warren, americano di New York, e il Gruppo Ladisa a contendersi la rifondazione del Taranto Calcio. Sono queste le uniche due manifestazioni di interesse ufficialmente pervenute entro il termine stabilito, le 23.59 di mercoledì 6 agosto, all’indirizzo PEC del Comune di Taranto.

Ora toccherà alla commissione nominata dall’amministrazione comunale esaminare nel dettaglio la documentazione ricevuta e comunicare l’esito alla FIGC, che dovrà poi autorizzare la nuova società all’iscrizione in sovrannumero al campionato di Eccellenza pugliese, secondo quanto previsto dall’articolo 52, comma 10, delle NOIF.

La scadenza per completare la procedura d’iscrizione è fissata per le 17.00 di lunedì 11 agosto. Soltanto una delle due proposte sarà selezionata per guidare il nuovo corso del calcio cittadino.

Una cosa, però, è certa: il calcio a Taranto riparte. Dopo settimane di incertezza, la città potrà presto tornare a tifare per una squadra rappresentativa, con l’ambizione di riconquistare il posto che le spetta nel panorama sportivo nazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author