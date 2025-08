Taranto, sesso e ricatto: arrestata una donna per estorsione

Una 49enne ungherese è stata arrestata a Taranto dalla Polizia con l’accusa di tentata estorsione. L’arresto è stato effettuato dai Falchi della Squadra Mobile dopo la segnalazione di un turista, che aveva denunciato una richiesta estorsiva da parte di una donna conosciuta online.

Secondo quanto emerso, l’uomo aveva concordato un incontro con la donna attraverso un sito di incontri e si era recato nella sua abitazione pagando anticipatamente il compenso pattuito per la prestazione sessuale. Poco dopo essere entrato nell’appartamento, sarebbe stato invitato ad allontanarsi rapidamente, dimenticando, nella concitazione, un anello di valore che aveva precedentemente tolto e appoggiato su un mobile.

Resosi conto di averlo dimenticato, la vittima ha contattato la donna telefonicamente, la quale avrebbe chiesto in cambio una somma di denaro per la restituzione, minacciandolo, in caso di coinvolgimento delle forze dell’ordine, di una possibile aggressione da parte del proprio compagno.

Durante l’attività di verifica, gli agenti hanno udito un acceso diverbio provenire dall’abitazione della donna. Decidendo quindi di fare irruzione, i Falchi hanno sorpreso la 49enne con l’anello tra le mani, elemento che ha confermato la versione del giovane. Conclusi gli accertamenti, la donna è stata tratta in arresto e condotta nel carcere di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author