Taranto: Sequestrati 22 kg di botti, una denuncia

Gli agenti della squadra volante di Taranto sequestrato quasi 22 kg di esplodenti. L’equipaggio della Squadra Volante, impegnata in un posto di controllo in Viale Cannata, ha fermato un’auto che procedeva con un’andatura notevolmente sostenuta. Sin da subito, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da alcuni scatoloni sul sedile posteriore e nel baule: all’interno, i poliziotti hanno trovato 40 batterie per un totale di quasi 22 kg di massa attiva non trasportate in sicurezza. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo in sicurezza, mentre l’uomo alla guida è stato denunciato perché presunto responsabile del reato di trasporto di materiale esplodente in quantità superiore a 5 kg.