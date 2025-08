Taranto, sequestrati 150 kg di cozze illegali: denunciato un 49enne

Un uomo di 49 anni, residente a Taranto, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di commercio di sostanze e alimenti nocivi. Il provvedimento è scaturito nell’ambito di controlli intensificati durante la stagione estiva per contrastare la vendita illegale di mitili, in particolare quelli privi delle previste certificazioni sanitarie e di tracciabilità.

Durante un pattugliamento mattutino nei pressi del Mar Piccolo, area interdetta alla coltivazione dei mitili, gli agenti del Commissariato Borgo hanno notato un’imbarcazione sospetta con due persone a bordo intenti a recuperare grossi sacchi di cozze. I poliziotti hanno seguito a distanza l’imbarcazione, verificando che i sacchi venivano caricati su un’auto ferma presso un piccolo molo.

L’auto è stata poi seguita fino a una pescheria in via Cesare Battisti, dove è scattato l’intervento. Il conducente, identificato come un pregiudicato tarantino di 49 anni, è stato denunciato. I sacchi trasportati contenevano circa 150 kg di cozze, prive di etichettatura e provenienti da una zona vietata alla raccolta.

Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e successivamente distrutto con l’ausilio di un compattatore della KYMA Ambiente.

Per l’uomo indagato vale il principio di presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author