Taranto, sequestra e aggredisce convivente: arrestato 49enne

Dante Sebastio 1 Settembre 2025
Momenti di paura a Taranto nella serata di domenica 31 agosto, quando un uomo di 49 anni si è chiuso in casa con la convivente dopo averla aggredita e minacciata con un coltello.

L’intervento dei carabinieri è scattato a seguito di una segnalazione al 112 che denunciava una situazione di grave pericolo. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe trattenuto con la forza la donna, impedendole di uscire dall’abitazione e barricandosi all’interno.

Nonostante il rifiuto a collaborare, i militari sono riusciti a forzare la porta e a bloccare l’aggressore, mettendo in salvo la vittima, apparsa in forte stato di shock.

In sede di denuncia, la donna ha riferito di subire da tempo episodi di violenza fisica e verbale mai denunciati in precedenza. Il 49enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona e condotto nel carcere di Taranto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

