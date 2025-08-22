Taranto, secondo raduno Juniores il 27 agosto al Vivere Solidale

Il settore giovanile della SS Taranto prosegue la propria programmazione con il secondo raduno della formazione Juniores, fissato per mercoledì 27 agosto alle ore 16. L’appuntamento si terrà presso il centro sportivo “Vivere Solidale”nel quartiere Paolo VI di Taranto.

Per partecipare è obbligatorio presentarsi con il certificato medico agonistico in corso di validità e con il nulla osta in caso di giocatori già tesserati. Le iscrizioni al raduno dovranno essere effettuate entro e non oltre martedì 26 agosto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i referenti ai numeri: F. Ancona 380 742 1054 e G. Patruno 347 060 9640.

