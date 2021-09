Taranto | Scuola, è ufficiale: ci sarà il turno unico

Non ci saranno ingressi scaglionati a Taranto, la notizia è ormai ufficiale. Si tratta del risultato di una lunga riunione tenutasi nel pomeriggio odierno in Prefettura.

Per II CICLO D’ISTRUZIONE SUPERIORE infatti, Il tavolo prefettizio ha definito il TURNO UNICO a partire da lunedì prossimo 20 settembre. Il Prefetto Demetrio Martino ha formulato ringraziamenti nei confronti di tutti per il lavoro svolto in questi giorni. “Grazie al dott. Alfonso per aver sostenuto le ragioni organizzative delle Istituzioni Scolastiche. Resta inteso che da lunedì partiranno attenti monitoraggi sul sistema di trasporto pubblico locale. Nelle prossime ore vi trasmetteremo il provvedimento prefettizio.”