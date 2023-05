Taranto: Scoperta piazza di spaccio, arrestato 52enne

La Polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 52 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Tramite appostamenti, i Falchi della Mobile hanno notato un notevole flusso di giovani che entravano nell’edificio uscendo poco dopo in modo frettoloso.

Gli agenti hanno osservato il modo con cui il 52enne operava: costantemente affacciato al balcone, rientrava nell’abitazione il tempo necessario per la vendita, tornando ad affacciarsi quando l’ “ospite” lasciava il palazzo.

Gli investigatori hanno quindi deciso di effettuare un’ispezione dell’abitazione trovando, all’interno di un cassetto della camera da letto, un pezzo di hashish parzialmente utilizzato, per un peso complessivo di circa 70 grammi, oltre a 265 euro in contanti, presunto provento dello spaccio. Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 52enne è stato condotto in carcere.

