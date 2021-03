Taranto | Scoperta festa in un bar : 15 persone sanzionate dalla Polizia

Scoperta festa in un bar : 15 persone sanzionate dalla Polizia di Stato e disposta la chiusura di cinque giorni per il locale

Il personale della Squadra Volante, intorno alle mezzanotte di ieri, transitando in una deserta via Cesare Battisti, ha notato un giovane ragazzo che, alla vista dell’auto di servizio, in tutta fretta si è infilato in un portone.

Insolito movimento che ha insospettito i poliziotti che lo hanno seguito per approfondire la questione.

Gli agenti, entrando all’interno del portone, hanno udito in maniera chiara voci e musica provenire dalla porta d’ingresso laterale di un bar la cui saracinesca sulla pubblica via era completamente abbassata.

Supponendo che all’interno fossero presenti delle persone, i poliziotti hanno chiesto di aprire la porta, ma dopo numerosi tentativi rimasti inascoltati, hanno atteso l’arrivo di altre Volanti presenti sul territorio per poi provare ad alzare la saracinesca apparentemente chiusa e priva di lucchetto.

Alzata con estrema difficolta la serranda alimentata da un motore elettrico, all’interno del bar i poliziotti hanno constatato la presenza nove uomini e sei donne tutti maggiorenni che stavano festeggiando e bevendo alcolici.

I 15 presenti, colti di sorpresa, molti dei quali con pregiudizi penali, sono stati così tutti identificati e sanzionati per le violazioni imposte dalle vigenti normative ANTICOVID.

Per il bar, non nuovo in un recente passato a simili violazioni, è stata disposta la chiusura immediata di cinque giorni.

Considerando quest’ultimo episodio che ha visto la presenza di numerose persone molte delle quali con pregiudizi di polizia, nonché il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dovuta alle palesi violazioni delle norme sanitarie vigenti, sono in corso valutazioni da parte degli Enti preposti, per l’emissione di un ulteriore provvedimento di sospensione o revoca della licenza.