Taranto, scooter contro auto: due feriti gravi

Violento incidente stradale a Taranto nel pomeriggio di giovedì 14 agosto: all’incrocio tra Corso Italia e via Marche, una Fiat 500 e uno scooter Honda SH 150 si sono scontrati e ad avere la peggio sono stati i due occupanti del mezzo a due ruote. Un ragazzo di 31 anni e una ragazza di 24 sono caduti rovinosamente sull’asfalto dopo il violento impatto e le loro condizioni sono apparse subito gravi: i sanitari del 118 li hanno trasportati in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sia lo scooter che l’auto sono stati posti sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

