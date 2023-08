Taranto: scontro tra due auto, donna in codice rosso (Video)

TARANTO – Grave incidente stradale a Taranto nella serata di martedì 29 intorno alle 22.30. Violenta la collisione tra una Opel Crossland X e una Volkswagen Polo all’angolo tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo.

La Opel si è ribaltata: all’interno marito e moglie di mezza età. I due feriti sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118. Più grave la donna, ricoverata in codice rosso all’Ospedale SS. Annunziata, codice giallo per l’uomo. Entrambi sono stati estratti dall’autovettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale che dovrà appurare la dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi anche quella di una precedenza non rispettata. (Video e Foto di Francesco Manfuso)

