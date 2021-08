Taranto | Scontro tra auto e moto, grave un giovane

Grave incidente a Taranto in Via Carlo Magno al rione Tramontone, si sono scontrate una vettura ed una moto.. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’una della scorsa notte, in seguito all’impatto un giovane neopatentato è in prognosi riservata, viaggiava in sella ad una Vespa alla cui guida si trovava un suo coetaneo, anch’egli ricoverato all’ospedale SS Annunziata di Taranto con prognosi di trenta giorni. Alla guida dell’auto, una Nissan Micra vi era una donna che riportato lievi traumi, guarirà in pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, si sta appurando la dinamica dell’incidente. Foto di Francesco Manfuso