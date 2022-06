Taranto, scontro tra auto e moto al rione Tamburi, grave centauro

TARANTO – Incidente stradale in città al rione Tamburi di Taranto. Lo scontro è avvenuto tra una motocicletta ed una’auto in via Masaccio all’incrocio con Via Verdi. Ad avere la peggio l’uomo che viaggiava in sella alla motocicletta, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza all’ospedale SS. Annunziata in codice rosso. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale, le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause che hanno provocato il sinistro.

Foto in evidenza di Francesco Manfuso