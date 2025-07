Taranto, scontro in via Battisti: tre feriti e due auto distrutte

TARANTO – Tre feriti trasportati in ospedale (tra cui una donna), due automobili completamente distrutte e una danneggiata. E’ il bilancio del sinistro stradale che si è verificato a Taranto in via Cesare Battisti all’angolo con via Aristosseno nel pomeriggio di sabato 12 poco dopo le 16:15.

Tutta da stabilire la dinamica dell’incidente: sono rimaste coinvolte una Volkswagen Golf, un wagon Mercedes (le auto che hanno riportato i maggiori danni) e una Bmw. Sul posto sono subito giunte alcune pattuglie della polizia locale di Taranto, che dovranno stabilire quanto accaduto, e le ambulanze del 118.

Dalle prime ricostruzioni avrebbero contribuito allo scontro un semaforo rosso, l’alta velocità e un sorpasso azzardato. I tre feriti sono stati ricoverati all’ospedale Santissima Annunziata ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

La corsia dei bus è rimasta a lungo chiusa al traffico bloccando il transito dei pullman di città.

