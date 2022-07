Taranto: Scontro in pieno centro, coinvolta auto dei Carabinieri

Spettacolare incidente stradale nella tarda mattinata di martedì 12 luglio, a Taranto. Nella centralissima Corso Umberto, un’auto dei Carabinieri, che procedeva sulla corsia destinata agli autobus, è stata speronata da una Hyundai che ha cambiato direzione senza accorgersi del sopraggiungere della vettura dei militari. Inevitabile e abbastanza violento l’impatto, che, per fortuna, non ha causato feriti. Danneggiate le due auto, soprattutto quella dei Carabinieri. (Si ringrazia Franco Dolente per la foto)