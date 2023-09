Taranto, scontro frontale: due feriti gravi

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio odierno in via Mediterraneo, la strada provinciale 100 che collega la borgata di Talsano alla litoranea. A scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Fiat Punto e una Lancia Musa. I due conducenti, un uomo e una donna, sono stato trasportati d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Non si conosce al momento la dinamica del sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Il traffico è stato momentaneamente bloccato.

+++ in aggiornamento +++

Foto di F.Manfuso

