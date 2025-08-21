Taranto, scontro auto-scooter a Paolo VI: grave un 43enne

TARANTO – Grave incidente stradale nel quartiere Paolo VI di Taranto, ad un incrocio in viale Cannata, nei pressi della stazione dei Carabinieri. Nello scontro sono rimasti coinvolti una Fiat Bravo e uno scooter Gilera.
Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 43 anni, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’impatto, ancora in fase di accertamento.
Foto Francesco Manfuso
